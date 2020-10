Scarlett Johansson (35) hat "Ja, ich will" gesagt! Die Schauspielerin ist seit drei Jahren mit dem US-amerikanischen Komiker Colin Jost (38) liiert. Seit dem offiziellen Paar-Outing auf dem roten Teppich scheinen die beiden Turteltauben fast unzertrennlich zu sein. Nach zwei Jahren Beziehung folgte im Mai 2019 sogar die Verlobung. Und nun heißt es: Die Avengers-Darstellerin und der Comedian haben heimlich geheiratet!

Das berichtet jetzt der Instagram-Kanal von Meals on Wheels America – einer Wohltätigkeitsorganisation, die Senioren mit Essen versorgt. "Wir freuen uns sehr, die Nachricht verkünden zu dürfen, dass sich Scarlett und Colin am Wochenende in einer intimen Zeremonie mit ihren engsten Familienangehörigen und Lieben das Jawort gegeben haben", enthüllt die Institution. Der Hochzeitswunsch der frischgebackenen Ehepaares sei, durch die Unterstützung von Meals on Wheels dazu beizutragen, in dieser schwierigen Zeit, einen kleine Hilfestellung geben zu können.

Scarlett und Colin haben sich bisher noch nicht selbst zu ihren Heiratsneuigkeiten geäußert. Die Blondine plauderte zuletzt in der Ellen DeGeneres Show über ihren Zukünftigen und verriet: "Er ist sehr charmant und sehr aufmerksam und romantisch", schwärmt der "Marriage Story"-Star.

Getty Images Scarlett Johansson bei der Premiere von "Jojo Rabbit", 2019

Getty Images Colin Jost und Scarlett Johansson bei den SAG-Awards in L.A. im Januar 2020

Getty Images Scarlett Johansson und Colin Jost bei einem Event in NYC im November 2018

