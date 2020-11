Die Stars werden immer offener! Während die meisten früher bedacht darauf waren, private Details, wie beispielsweise das Körpergewicht, für sich zu behalten, sind die VIPs da heutzutage deutlich offener. Vermutlich deshalb, weil es bei Instagram das Tool "Fragerunde" gibt und die Promis sich mehr und mehr von ihren Fans ausfragen lassen. So gab Dagi Bee (26) kürzlich an, dass sie essen könne, was sie wolle. Und auch Pietro Lombardis (28) Ex-Freundin Laura Maria verriet ihr Gewicht. Jetzt gibt Oana Nechiti (32) ihrer Community ebenfalls einen privaten Kilo-Einblick!

Auf die Frage eines Followers, wie viel sie derzeit wiege und ob sie auf ihre Ernährung achte, antwortete die Profitänzerin auf Instagram: "Momentan bin ich nicht in Topform. Ich wiege circa 55 Kilo zum ersten Mal, außer während der Schwangerschaft natürlich." Bald wolle die ehemalige Let's Dance-Ikone, die übrigens 1,67 Meter groß ist, aber wieder mit dem Sport loslegen.

Und wie sieht es in Sachen Ernährung aus? "Darauf achte ich insofern, dass ich mich abswechslungsreich und gesund ernähre", gab Oana preis. Auf Kohlenhydrate habe sie aber ihr ganzes Leben lang noch nie verzichtet.

Anzeige

Instagram / oana_nechiti Oana Nechiti, Ex-DSDS-Jurorin

Anzeige

Getty Images Oana Nechiti und Bela Klentze bei "Let's Dance" 2018

Anzeige

Getty Images Oana Nechiti 2019 bei DSDS

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Oana so offen über ihr Gewicht spricht? Nein, das überrascht mich total. Ja. Wieso auch nicht? Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de