Lisa Del Piero (24) ist stolz auf ihren Körper! Vor einigen Jahren war das Model, das früher unter dem Namen Lisa G. bei Germany's next Topmodel bekannt wurde, stark untergewichtig. Inzwischen besucht die ehemalige Castingshow-Kandidatin von 2014 regelmäßig das Fitnessstudio und ist mit ihrem durchtrainierten Körper für viele ihrer Follower ein großes Vorbild. Jetzt gab Lisa ein Body-Update, das verdeutlichte, wie sehr sich ihr Körper verändert hat!

Vor einigen Monaten hatte die Beauty noch angekündigt, einiges an Gewicht zulegen zu wollen. Die 70-Kilo-Marke, die sie unbedingt knacken wollte, erreichte sie jetzt offenbar. Unter ihrem neuesten Instagram-Post, einem Vorher-Nachher-Vergleich, der ihre Transformation verdeutlichte, verriet die 24-Jährige ihre aktuellen Körpermaße: "Fast 70 Kilogramm bei 175 cm." Dabei lägen zwischen den beiden Bildern der Foto-Collage 20 Kilogramm, von denen sie alleine in den letzten zwölf Monaten rund zehn Kilogramm zugenommen habe, schrieb sie zu dem Beitrag.

Einige Nutzer zweifelten allerdings immer wieder an, dass Lisa sich ihren hart antrainierten Körper auch wirklich selbst erarbeitet hat. So hieß es in einem Kommentar unter dem Bild: "Und 20 Kilogramm mehr Implantate im Körper." Für die junge Frau allerdings kein Grund zur Aufregung. Sie antwortete stattdessen selbstbewusst: "Nope, ein Kilogramm und das nur in der Brust."

Anzeige

Instagram / lisadelpiero Lisa Del Piero im November 2020

Anzeige

Instagram / lisadelpiero Lisa Del Piero im Januar 2015

Anzeige

Instagram / lisadelpiero Lisa Del Piero, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de