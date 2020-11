Neele Bronst (24) befindet sich in den letzten Etappen ihrer Schwangerschaft! Nun wird es nicht mehr lange dauern, bis die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ihren ersten Nachwuchs zur Welt bringen wird. Auf die Geburt ihres Sohnes freut sich die Influencerin riesig – auch, weil dann ihre Schwangerschaft endlich beendet ist. Die Brünette gesteht jetzt, dass sie nicht allzu gerne in anderen Umständen ist!

In einer Instagram-Story spricht das Model offen darüber, dass es froh sei, wenn das Ganze endlich zu Ende ist. "Auch wenn es sich total krass anfühlt, wenn der Kleine tritt und das ein wunderschönes Gefühl ist, bin ich auch irgendwie glücklich, wenn ich meinen Körper wieder für mich habe", verrät die 24-Jährige. Denn körperlich habe sie extrem mit der Schwangerschaft zu kämpfen. Anderen werdenden Müttern, denen es ähnlich ergehe, wolle sie mit ihren ehrlichen Worten Mut machen.

Neele macht keinen Hehl daraus, dass sie sich darauf freut, nicht mehr ganz so penibel auf ihren Lifestyle achten zu müssen: "Ich freue mich dann auch schon, wenn der Kleine da ist und ich endlich wieder mal ein Glas Wein trinken kann, eine Zigarette rauchen, wenn ich Bock drauf habe, Sushi essen und so weiter und so fort", gibt die Hamburgerin zu.

Instagram / neelejay Neele Bronst, Ex-GNTM-Kandidatin

Instagram / neelejay Neele Bronst im September 2020

Instagram / neelejay Neele Bronst, Model

