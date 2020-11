Anne Wünsche (29) ist wieder zu haben. Vor wenigen Stunden gab die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin im Promiflash-Interview bekannt, dass sie und ihr Flirt Ruben Rodriguez nach nur wenigen Wochen schon wieder getrennte Wege gehen. Diese Nachricht löste auf Social Media einen leichten Shitstorm aus. Einige User finden, für eine zweifache Mutter würde Anne zu oft den Partner wechseln. Doch ist dieser Hate überhaupt begründet? So viele Männer hatte Anne wirklich in den letzten sieben Jahren.

Tatsächlich hatte sie seit 2013 genau drei Männer in ihrem Leben. Von 2013-2019 war sie mit YouTuber Henning Merten liiert – zusammen haben die beiden eine Tochter. Juna kam im November 2015 zur Welt. Danach lernte sie den Synchronsprecher Karim kennen. Die beiden begannen Mitte/Ende 2019, sich zu daten und waren gut ein Jahr in einer Beziehung. Zuletzt lernte sie schließlich SixxPaxx-Stripper Ruben besser kennen, doch mit ihm sollte es einfach keine langfristige Beziehung werden. Warum also viele User im Netz der Meinung sind, Anne würde zu oft den Partner wechseln, ist unklar.

2020 beendet die TV-Darstellerin nun also als Single-Lady. Doch Anne hat definitiv keine Zeit für Trübsal. Neben ihren zwei Kindern baut die Vollblutmutter gerade auch noch ihren ersten eigenen Laden in Berlin auf, den sie Anfang nächsten Jahres eröffnen will.

Instagram / henning.merten Henning Merten, Influencer

Instagram / anne_wuensche Karim und Anne Wünsche

Instagram / rubensixxpaxx Ruben Rodriguez, Tänzer

