Anne Wünsche (29) ist im absoluten Liebes-Pech! Erst vor ein paar Wochen gab die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin die Trennung von Boyfriend Karim bekannt. Zwischen ihnen habe es einfach nicht mehr gepasst. Kurz darauf verkündete die Influencerin, dass sie dabei sei, SixxPaxx-Mitglied Ruben Rodriguez besser kennenzulernen. Er sollte endlich der richtige Partner für die Zweifach-Mama sein. Doch jetzt ist mit ihm schon wieder alles aus, wie Anne gegenüber Promiflash verriet.

Sie und Ruben würden einfach in verschiedenen Welten leben und vor allem der Start sei den beiden nicht leicht gefallen. "Die Beziehung startete gleich mit Riesen-Pressenachrichten und das war auch kein guter Start. Wir wurden ja förmlich in der Luft zerrissen", erklärte Anne im Promiflash-Interview. Sie selbst habe einfach zu viel erwartet und ihre Vorstellungen an Ruben als Partner hätten einfach nicht der Realität entsprochen.

Die Trennung selbst sei hingegen recht einvernehmlich verlaufen, wie die Beauty weiter verriet: "Er hat es ausgesprochen und ich habe es schon gedacht." Für Anne kam das Liebesaus also nicht überraschend.

Instagram / rubensixxpaxx Anne Wünsche und Ruben Rodriguez

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / rubensixxpaxx Ruben Rodriguez, Tänzer aus Spanien

