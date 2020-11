Bald ist es wieder soweit: Germany's Next Topmodel geht in die nächste Runde! 2021 wird die 16. Staffel der Model-Castingshow mit Supermodel Heidi Klum (47) an den Start gehen. Dafür macht die Modelmama im Moment viel Werbung auf ihren Social-Media-Kanälen. Wegen der aktuellen Lage wird das Format hauptsächlich in Deutschland gedreht – und so weilt die Modelmama auch bereits in Berlin. Von dort aus teilt Heidi jetzt zusammen mit ihrem Mann Tom Kaulitz (31) kuschelige Guten-Morgen-Grüße.

Auf ihrem Instagram-Profil teilt die 47-Jährige ein Foto, auf dem sie sich verträumt an ihren Ehemann schmiegt, während dieser lächelnd frühstückt. Ihre Bildunterschrift lautet: "Guten Morgen Berlin" – dazu hat Heidi noch "ZzZZZzzz" sowie ein schlafendes und ein verliebtes Emoji gepostet, was insgesamt auf eine total verliebte Schmusestimmung schließen lässt. Derzeit wohnen die Klums noch in einem Berliner Hotel – das Model hatte aber bereits angekündigt, sich nach einer Luxusimmobilie für sich und die Familie umschauen zu wollen.

Heidi scheint sich in der Hauptstadt sichtlich wohlzufühlen – dort bekommt sie dieses Jahr auch viel Unterstützung von ihren Liebsten. Gestern verkündete die Laufstegschönheit zum Beispiel, dass ihre Tochter Leni (16) und ihre Mutter Erna sie zu den GNTM-Dreharbeiten begleitet haben. Ob ihr Mann Tom auch mal am Set vorbei schauen wird?

Instagram / heidiklum Heidi Klum bei den Dreharbeiten zur 16. Staffel von "Germany's next Topmodel" im November 2020

Getty Images Heidi Klum, Supermodel

Instagram / heidiklum Leni, Heidi und Erna Klum im November 2020

