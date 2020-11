Heidi Klum (47) bekommt doppelte Unterstützung! Vor Kurzem zog das Supermodel wieder in sein Heimatland zurück – seit einem Monat wohnt die Modelmama zusammen mit ihrer Familie jetzt in einem Berliner Hotel. Denn vor ein paar Tagen starteten die Dreharbeiten zur 15. Staffel Germany's Next Topmodel! Dieses Jahr kommt Heidi aber nicht alleine ans Set – im Netz verkündete sie, dass ihre Tochter Leni (16) und ihre Mutter Erna mit von der Partie sind!

Auf ihrem Instagram-Kanal postete die 47-Jährige gestern ein Foto auf dem Weg zu den Dreharbeiten von GNTM – mit dabei war zum ersten Mal Heidis Erstgeborene Leni. In der Bildunterschrift schrieb sie: "Heute ist der 'Bring dein Kind zur Arbeit mit'-Tag". Jetzt teilte die Blondine erneut ein Foto aus einem Auto – diesmal war neben Tochter Leni auch Mutter Erna Klum zu sehen. Diesmal kommentierte Heidi das Foto mit "Heute ist 'Bring deine Mutter und dein Kind zur Arbeit mit'-Tag zwei".

Die Fans spekulierten, ob Heidis Familie Teil der neuen Staffeln werden könnte – bei der 16-Jährigen wäre es der erste richtige Auftritt in der Öffentlichkeit! Die Laufstegschönheit hatte bisher immer großen Wert darauf gelegt, die Identität ihrer Kids geheim zu halten.

Instagram / heidiklum Heidi Klum im Soho House Berlin Hotel

Instagram / heidiklum Leni, Heidi und Erna Klum im November 2020

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Leni Klum im November 2020

