Vanessa Mai (28) kann es kaum glauben! Ihr erster Weihnachtssong "Zuhause (Christmas Time)" soll ihren Fans den kommenden Advent versüßen. Seit Donnerstag gibt es das Lied exklusiv auf dem Musikstreaming-Dienst Amazon Prime Music zu hören. Und schon jetzt kann die ehemalige Big Performance-Teilnehmerin dabei einen Mega-Erfolg verbuchen. Denn am Times Square – der meistbesuchte Platz im New Yorker Stadtteil Manhattan – läuft ein Werbespot für ihren Song!

Auf Instagram teilte Vanessa ein Video von dem Moment, als sie die Reklame zum erste Mal bestaunen durfte. Es sind nur wenige Sekunden, in der ein beleuchtetes XXL-Motiv der Sängerin die bekannte Kreuzung erhellt. Aber schon das genügt, um die 28-Jährige völlig sprachlos zurückzulassen. Sichtlich erstaunt hält sie sich den Mund zu und macht Luftsprünge! "Die kleine Vanessa aus Backnang am Times Square New York", jubelt die "Mitternacht"-Interpretin daraufhin.

Für Vanessa scheint es demnach also richtig gut zu laufen. Denn sie hat nicht nur ihren neuen Song ins Rennen gebracht – bald startet auch ihre eigene Talkshow mit dem Titel "On Mai Way". Das Besondere an der Sendung: Die Brünette unterhält sich mit ihren Gästen beim Sporteln auf Laufbändern.

Vanessa Mai, Sängerin

Vanessa Mai im Januar 2020 in Hamburg

Vanessa Mai im Juli 2020

