Vanessa Mai (28) zeigt sich von ihrer sportlichen Seite – allerdings anders als gewohnt! Dass die Schlagerprinzessin ein echter Fitnessfan ist, ist kein Geheimnis. Sie teilt immer wieder Clips und Bilder ihrer schweißtreibenden Sportroutine mit ihren Followern. Aber auch das Ergebnis ihrer Fitness-Sessions – also ihren durchtrainierten Body – präsentiert die Sängerin sehr gerne im Netz. Jetzt kommen auch andere Promis in den Genuss von Vanessas Work-outs: Die Schönheit moderiert schon bald eine eigene Talkshow und empfängt ihre Gäste auf Laufbändern.

Wie Bild am Sonntag berichtet, wird ab kommenden Donnerstag Vanessas neue Talkshow "On Mai Way" auf dem YouTube-Kanal des SWR ausgestrahlt. Darin interviewt sie nicht nur Promis wie Giovanni Zarrella (42) und Ikke Hüftgold (44), sondern bringt ihre Stargäste auch ordentlich zum Schwitzen. Während der Gespräche stehen sowohl die 28-Jährige als auch ihre Gäste auf einem Laufband – je krasser die Frage, desto schneller läuft das Fitnessgerät.

Vanessa moderiert zwar zum ersten Mal eine Talkshow, ein bisschen Erfahrung in dem Bereich bringt sie aber schon mit. Immerhin arbeitete die Musikerin bereits beim Radio als Moderatorin. "Ich liebe es, mich in allen Bereichen auszuprobieren. Dann kam irgendwann das Konzept zu 'On Mai Way', was ich wirklich toll finde, weil es auch eine Verbindung zum Sport gibt", erklärt die "Regenbogen"-Interpretin.

