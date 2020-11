Sophia Vegas (33) geht in ihrer Mutterrolle total auf! Gemeinsam mit ihrem Mann Daniel Charlier hat die Kurven-Queen eine kleine Tochter: Amanda ist seit ihrer Geburt im Februar 2019 der absolute Lebensmittelpunkt ihrer stolzen Mama – das betont die Ex-Frau von Rotlichtkönig Bert Wollersheim (69) immer wieder. Auch in ihrem jüngsten Posting, das Sophia ihrer Einjährigen gewidmet hat, wird deutlich: Sie liebt ihren Nachwuchs!

Via Instagram veröffentlichte die 33-Jährige ein zauberhaftes Foto ihrer Prinzessin: Amanda schaut mit frechem Blick an der Kamera vorbei und zeigt auf etwas. "Wer hätte gedacht, dass dieser kleine Sonnenschein mein Lebensmittelpunkt wird?", schwärmte Sophia unter dem Foto. "Jeder Tag ist ein Geschenk. Alles steht still um uns herum bis auf diesen kleinen Wirbelwind, der uns jeden Tag zum Lachen bringt oder weinen bringt vom Gefühl, endlich vollendet zu sein", schrieb die Blondine weiter. "Alles andere ist nicht wichtig – bis auf unsere liebe, zuckersüße Tochter."

Mit Töchterchen Amanda läuft es sogar so gut, dass Sophia sich noch ein weiteres Kind wünscht. So betonte sie im vergangenen August auf Instagram, dass sie bereit sei, "an einem kleinen Geschwisterchen für unsere über alles geliebte Tochter zu arbeiten" – und scherzte weiter: "Auf los geht's los!"

Anzeige

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas und Daniel Charliers Tochter Amanda

Anzeige

Instagram / officialsophiavegas Daniel Charlier und Sophia Vegas mit ihrer Tochter Amanda

Anzeige

Instagram / officialsophiavegas Daniel Charlier und Sophia Vegas mit ihrer Tochter Amanda

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de