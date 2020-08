Sophia Vegas (32) und Daniel Charliers kleine Familie ist scheinbar noch nicht komplett! Im Februar 2019 hat sich ihr Leben für immer verändert: Gemeinsam mit ihrem Ehemann hat die Ex-Frau von Rotlicht-König Bert Wollersheim (69) ein kleines Mädchen zur Welt gebracht – Töchterchen Amanda sollte natürlich direkt ihr Herz erobern. Regelmäßig schwärmt die 31-Jährige von ihrer Tochter und wie sehr sie in ihrer Mutterrolle aufgeht. Und in ihrem Mamaherz ist offenbar noch Platz: Sophia und Daniel wünschen sich ein zweites Baby!

Das offenbarte das Kurvenwunder jetzt via Instagram. Dort veröffentliche Sophia einen heißen Schnappschuss im Pool, auf dem ihre XXS-Taille perfekt zur Geltung kommt – an sich nichts Außergewöhnliches auf ihrem Profil. Doch die Bildunterschrift sorgte nun für Aufregung: "Bereit, an einem kleinen Geschwisterchen für unsere über alles geliebte Tochter zu arbeiten", verkündete die Blondine und witzelte dann: "Auf los geht's los!"

Erst vor wenigen Wochen betonte die Wahlamerikanerin anlässlich des Vatertags in den USA, was für ein tolles Familienoberhaupt Daniel sei. "Du bist der freundlichste und liebenswerteste Mensch, den ich kenne. Ich könnte nicht stolzer sein, dass du der Vater meiner Tochter bist.[...] Du bist einfach ein großartiger Dad." Ob sie hier schon von weiteren Babys von ihrem Mann geträumt hatte?

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas im August 2020

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas mit ihrer Tochter Amanda

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas und Daniel Charlier, 2020

