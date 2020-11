Sarah Lombardi (28) scheint endlich ihren Mr. Right gefunden zu haben! Im Frühjahr hatte die Sängerin bestätigt, dass sie mit Fußballer Julian Büscher (27) zusammen ist. Und seitdem geht alles ziemlich flott: Die beiden wohnen nicht nur zusammen, der Sportler hielt vor Kurzem außerdem um die Hand seiner Liebsten an. Sarah nahm den Antrag an und scheint glücklicher denn je zu sein – das beweist nun eine lange Liebeserklärung an ihren Julian.

"Ich werde nie die Frau sein, die jeden Morgen perfekt gestylt ist oder eine Powerfrau, die einfach immer alles im Griff hat. Ich werde nie diese Frau sein, die nie versagt und immer lacht. Vielleicht werde ich auch nie die Frau sein, bei der um Punkt 18 Uhr das frisch gekochte Essen auf dem Tisch bereitsteht", beginnt die 28-Jährige ihren emotionalen Instagram-Beitrag. Obwohl sie laut eigener Aussage nie die perfekte Frau sein wird, verspricht sie Julian abschließend, ihm immer den Rücken zu stärken und mit ihm durch dick und dünn zu gehen, egal was kommt: "Ich gebe dir mein Herz und all meine Liebe in deine Hände, weil ich weiß, dass wir zusammen unfassbar stark sind. Bei dir habe ich endlich mein Zuhause gefunden, denn es ist ganz egal, wo ich bin, Hauptsache, ich bin bei dir – bei meiner Familie."

Diese Zeilen berühren wohl nicht nur Julian, sondern gehen auch der Community ans Herz. "Auf die Liebe", schreibt zum Beispiel Moderatorin Nina Moghaddam (39). Eine weitere Userin hält fest: "Das erste Mal seit Jahren wirkst du absolut glücklich." Andere Follower hingegen vergleichen Sarahs Liebeserklärung sogar schon mit einem Ehegelübde und fragen sich, ob sie womöglich etwas verpasst haben...?

Instagram / julbue Julian Büscher und Sarah Lombardi

Instagram / julbue Sarah Lombardi und Julian Büscher im September 2020

Instagram / sarellax3 Julian Büscher und Sarah Lombardi

