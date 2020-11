Happy Birthday, Prinz Charles! Der britische Thronfolger wird heute 72 Jahre alt – und zum Ehrentag gab es bereits höchst offizielle Geburtstagsglückwünsche der Royals. Gleich am Vormittag durfte da selbstverständlich auch seine Mutter, Queen Elizabeth II. (94), nicht fehlen. Sie widmete ihrem ältesten Sohn nicht nur liebe Worte auf Social Media, sondern versah ihren Netz-Post mit zwei rührenden Fotos: Eins davon zeigt den königlichen Jubilar als Baby!

"Ich wünsche dem Prinzen von Wales einen glücklichen Geburtstag!", steht unter den beiden Fotos auf Instagram. Auf dem Ersten sitzt Klein-Charles auf dem Schoß seiner Mutter, das Zweite ist in jüngster Vergangenheit gemacht worden. Es zeigt den 72-Jährigen mit der Queen, wie sie sich bei den Highland Games 2019 in Braemar in Schottland anlachen. Ganz modern wurden dem Geburtstagsgruß auch zwei Emojis angefügt – ein Torten- und ein Luftballon-Symbol runden den Netz-Eintrag ab.

Auch im neuen Lebensjahr wird Charles wohl noch nicht den britischen Thron besteigen dürfen: Queen Elizabeth scheint ihr Platin-Jubiläum im Jahr 2022 feiern zu wollen. Schon jetzt ist die Planung zu den Feierlichkeiten in vollem Gange. 70 Jahre wird die Regentschaft der Queen im Februar des übernächsten Jahres schon andauern, die Regierung räumte den Briten zu diesem Anlass einen weiteren Feiertag ein.

Getty Images Prinz Philip mit Queen Elizabeth und Sohn Charles

Getty Images Prinz Charles im Oktober 2020

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Charles im Juni 1969

