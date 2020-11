Ist Stephanie Lindner schon wieder weg vom Single-Markt? Die Influencerin war seit Dezember 2019 offiziell die Frau an der Seite von Michael Bauer (29) – bis sich ihre Wege einige Monate später trennten. Nach dem Liebes-Aus blieb die Blondine vorerst solo – und betonte noch im Sommer, dass sie derzeit keinen Freund habe. Doch hat sich das in den vergangenen Monaten geändert? Sie spricht im Netz jetzt über ihr neues Liebesglück...

Ein Instagram-User wollte im Rahmen einer Fragerunde wissen, ob Stephanie immer noch Single sei. "Ich habe jemand tollen kennengelernt und bin gerade sehr happy", antwortet sie daraufhin. Mehr Details lässt sie sich allerdings nicht aus der Nase ziehen. Auch, in welcher Phase sich die Turteltauben befinden, behielt sie für sich. Sind sie sich erst noch am Kennenlernen oder ist sie bereits offiziell wieder in festen Händen? Darüber können ihre Fans derzeit nur spekulieren.

Und was ist mit ihrem Ex – ist Michi wieder in einer Beziehung? Über sein Liebesleben sprach der ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidat in den vergangenen Wochen gar nicht. Allerdings schien er schon im Juli über seine gemeinsame Zeit mit Stephanie hinweg zu sein, denn er schrieb auf seinem Kanal: "Manchmal ist eine Trennung ein Fortschritt und kein Rückschritt."

