Liebeskummer? Fehlanzeige! Erst vor wenigen Tagen machte die Nachricht die Runde, dass Bachelor in Paradise-Star Michael Bauer (29) und seine Partnerin Stephanie Lindner kein Paar mehr sind. Während sich zunächst nur Krisengerüchte gehäuft hatten, weil die beiden sämtliche Turtel-Pics gelöscht hatten, bestätigte die Blondine schließlich die Trennungs-News. Jetzt äußert sich auch Michi zum Ende der Beziehung: Er könne nur Positives daraus mitnehmen!

"Manchmal ist eine Trennung ein Fortschritt und kein Rückschritt", schreibt der 29-Jährige in seinem neuesten Instagram-Beitrag. Unter einem Foto, auf dem er nachdenklich in die Kamera schaut, erklärt er seinen Fans, warum er und das Model sich zu diesem Schritt entschieden haben: "Wir haben einfach gemerkt, dass es für eine gemeinsame Zukunft nicht reicht. Viele hängen oder halten an Gewohnheiten fest, obwohl sie in ihrem Inneren nicht glücklich und zufrieden sind."

Allerdings betont der Augsburger auch, dass die beiden sich im Guten getrennt hätten und sich weiterhin alles Gute wünschen würden. "Warum sehen so viele eine Trennung als etwas Negatives!? Und warum denken immer alle, man ist im Streit auseinander?", richtet er das Wort an seine Community. Für ihn gehöre zu der Entscheidung, einen Schlussstrich zu ziehen, auch ein gewisses Maß an Stärke.

Instagram / the.worldisnotenough Michi Bauer und Stephanie Lindner

Instagram / magic90mike Michael Bauer, "Die Bachelorette"-Teilnehmer

Instagram / stephanielindner Model Stephanie Lindner



