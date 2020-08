Wie sieht es im Liebesleben von Stephanie Lindner aus? Noch Anfang des Jahres war sie glücklich mit Bachelor in Paradise-Star Michael Bauer (29) liiert. Doch die Beziehung war nicht für die Ewigkeit bestimmt und ging vor wenigen Monaten in die Brüche. Ob Stephie so kurz nach der Trennung schon bereit ist, ihr Herz einem neuen Mann zu öffnen? Die Beauty gab nun ein Update von der Flirt-Front.

Als die Blondine in ihrer Instagram-Story eine Fragerunde startete, interessierte ihre Follower vor allem eines: Ist sie mittlerweile wieder in festen Händen? Darauf hatte Stephie eine klare Antwort: "Ich bin Single." Ihre Fans können sich in naher Zukunft also nicht auf ein Pärchen-Outing freuen. Aber die Münchnerin betonte: "Wenn es Neuigkeiten geben sollte, werde ich sie euch mitteilen."

Und für alle potenziellen Verehrer hat Stephie noch ein paar Tipps fürs erste Date parat. Ein User wollte nämlich wissen, was für sie ein absolutes No-Go ist. "Wenn der Mann unhöflich zum Kellner ist und allgemein keine Manieren hat. Wenn er nur von sich redet. Wenn er raucht", verriet sie. Außerdem könne sie es gar nicht leiden, wenn man prahlt, wie viel man erreicht hat und wie viel Kohle man hat.

Instagram / the.worldisnotenough Michi Bauer und Stephanie Lindner

Instagram / stephanielindner Stephanie Lindner

Instagram / stephanielindner Model Stephanie Lindner

