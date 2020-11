Freitag der 13. war für Luca Hänni (26) ein waschechter Glückstag, denn: Der Sänger feierte sein Debüt in der Schweizer Version von The Masked Singer. Gemeinsam mit Sportreporterin Steffi Buchli ist er Teil des Rateteams der beliebten Musikshow und muss dafür wöchentlich persönlich im Studio erscheinen. Doch was bedeutet das für Lucas Beziehung? Immerhin lebt seine Freundin Christina Luft (30) in Köln – wird die Tänzerin ihren Partner in die Schweiz begleiten? Nö, denn die Dreharbeiten finden gar nicht dort statt.

Wie Luca im Interview mit Promiflash ausplaudert, wird die Show glücklicherweise auch in der Domstadt produziert. "Die Dreharbeiten finden tatsächlich im gleichen Studio wie 'The Masked Singer Deutschland' statt. Sogar wirklich auch in genau demselben Studio. Also da wird einfach ausgetauscht", verrät der Musiker im Gespräch. Und ihm spielt das sogar noch in die Karten: Er muss während der aktuellen Gesundheitslage nicht zwischen der Schweiz und Deutschland pendeln und kann bis zum Ende des Jahres mit gutem Gewissen bei seiner Christina in Köln bleiben.

Trotzdem muss Luca wohl oder übel auf die Hilfe seiner Freundin verzichten, denn wie er verrät, kennt sich die Let's Dance-Profitänzerin mit Schweizer Prominenten nicht wirklich gut aus. "Nach DJ Bobo (52), Roger Federer (39) und natürlich meiner Wenigkeit ist dann aber auch bei ihr Schluss", scherzt der 26-Jährige.

Instagram / christinaluft Luca Hänni und Christina Luft, September 2020

Instagram / christinaluft Luca Hänni und Christina Luft, Mai 2020

Instagram / lucahaenni1 Christina Luft und Luca Hänni

