Wird Christina Luft (30) ihren Luca Hänni (26) beim Erraten der Promisänger unterstützen? Der DSDS-Star wird ab dem 13. November in der Schweizer Version von The Masked Singer im Rateteam sitzen. Gemeinsam mit Sportreporterin Steffi Buchli wird er also TV-Detektiv spielen und versuchen, die maskierten Stars anhand der Indizienvideos zu erkennen. Im Promiflash-Interview verrät Luca jetzt, ob ihm seine Freundin Christina dabei behilflich sein kann.

"Ich glaube eher weniger", ist sich der Sänger gegenüber Promiflash sicher. Beim Raten muss er wohl auf die Unterstützung seiner Liebsten verzichten. Denn die Let's Dance-Beauty ist in Sachen Schweizer Prominenz offenbar nicht gerade eine Expertin: "Nach DJ Bobo (52), Roger Federer (39) und natürlich meiner Wenigkeit ist dann aber auch bei ihr Schluss", scherzte Luca. In allen anderen Lebenslagen sei Christina aber die beste Unterstützung, die er sich wünschen könne.

Seinen neuen Rate-Job scheint der 26-Jährige jedenfalls sehr ernst zu nehmen, wie er gegenüber ProSieben Schweiz verriet: "Zur Vorbereitung werde ich mir möglichst viele Schweizer Prominente aneignen: Sänger, Schauspieler, Sportler, Musiker, Moderatoren – einfach alle, die infrage kommen."

Instagram / lucahaenni1 Luca Hänni, Sänger

Hugo Grossenbacher Christina Luft und Luca Hänni beim Videodreh

Instagram / christinaluft Luca Hänni und Christina Luft, Mai 2020

