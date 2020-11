Was für ein niedlicher Anblick! In den vergangenen Wochen durfte sich Hailey Biebers (23) Familie über Zuwachs freuen. Haileys Schwester Alaia (27) brachte ihr erstes Baby mit dem Namen Iris Elle auf die Welt. In den sozialen Netzwerken richtete das Model bereits rührende Worte an ihre Nichte. Und offenbar kann die Ehefrau von Justin Bieber (26) von dem Wonneproppen nicht genug bekommen: Jetzt teilte Hailey ein süßes Kuschelfoto von sich und Iris!

Auf Instagram veröffentlichte die 23-Jährige zwei zuckersüße Schnappschüsse, auf denen sie und der Knirps eng umschlungen zu sehen sind. Dabei hat die Beauty sanft ihre Wange an das Köpfchen des Babys geschmiegt und wirkt dabei ganz verträumt. "Mein kleines, weiches Mädchen", schwärmte Hailey von Alaias süßer Tochter.

Ob die Blondine in dem Moment davon geträumt hat, wie es wäre, selbst Mama zu sein? Immerhin kursieren seit Längerem Gerüchte, dass die Kinderplanung bei ihr und Justin bereits anstehe. Doch bis es tatsächlich soweit ist, müssen sich die Fans wohl noch gedulden müssen. "Ich bin nicht schwanger!", stellte Hailey kürzlich in ihrer Instagram-Story klar.

Anzeige

Instagram / haileybieber Hailey Bieber und Iris Elle, die Tochter ihrer Schwester Alaia Baldwin

Anzeige

Getty Images Hailey Bieber, Model

Anzeige

Getty Images Justin und Hailey Bieber bei der Premiere von "Justin Bieber: Seasons" in L.A. im Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de