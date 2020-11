Hailey Bieber (23) ist genervt von den ganzen Babygerüchten! Seit ihrer Hochzeit mit Starmusiker Justin Bieber (26) warten ihre Fans schon ganz gespannt darauf, wann das Paar den ersten Nachwuchs bekommt – dabei betonten die Turteltauben bereits mehrfach, dass sie sich damit noch ein bisschen Zeit lassen wollen. Trotzdem plante ein US-Medium offenbar, mit einem angeblichen Bieber-Baby Schlagzeilen zu machen. Diese Behauptung erstickte Hailey jetzt im Keim.

Via Instagram stellte die 23-Jährige klar: "Weil ich weiß, dass ihr mal wieder eine kleine Story bringen wolltet, Us Weekly – ich bin nicht schwanger." Weiter appellierte Hailey an das Medium: "Bitte hört einfach damit auf, erfundene Storys von euren 'Quellen' zu bringen und fokussiert euch mal auf die wichtigen Dinge, so wie die Wahlen."

Zwar hat Hailey es noch nicht eilig mit eigenem Nachwuchs, dennoch ist eindeutig: Sie liebt Kinder! So zeigte sie sich Anfang der Woche ganz verschmust mit Stormi Webster (2) – der kleinen Tochter ihrer Freundin Kylie Jenner (23). Die beiden schienen sich bestens zu amüsieren.

Instagram / justinbieber Musiker Justin Bieber und Model Hailey Bieber

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, Model

Instagram / kyliejenner Hailey Bieber mit Stormi

