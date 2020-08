Familienzuwachs in der Familie Baldwin! Erst vor gut vier Monaten hatte Alaia Baldwin bekannt gegeben: Gemeinsam mit ihrem Mann Andrew Aronow erwartet sie ihr erstes Kind. Über die süßen News freute sich auch ihre Schwester Hailey (23), die Ehefrau von Justin Bieber (26), total. Nun ist die schöne Blondine tatsächlich Tante geworden: Alaia hat ein gesundes kleines Mädchen zur Welt gebracht – und verrät auch schon deren Namen!

Auf ihrem Instagram-Profil teilt die Schauspielerin am Donnerstagmorgen das allererste Foto ihres Töchterchens: Noch ganz schläfrig liegt das kleine Mädchen auf der Brust ihrer Mama, während diese einen dicken Kuss von ihrem Mann bekommt. Zu dem niedlichen Familienbild schreibt Alaia glücklich: "Iris Elle Aronow. Geboren am 17. August 2020, 3,03 Kilogramm. Sie ist perfekt, wir sind alle glücklich und gesund!"

Und auch Neu-Tante Hailey äußert sich bereits zu der Geburt ihrer kleinen Verwandten: "Es war so schwer, das für mich zu behalten. Meine wunderschöne Nichte ist hier und sie ist perfekt. Tantchen Hailey liebt dich schon so sehr!", schreibt das Model in seiner Instagram-Story.

Getty Images Alaia Baldwin und Andrew Aronow

Instagram / alaiabaldwin Andrew Aronow und Alaia Baldwin im April 2020

Getty Images Alaia Baldwin, Hailey Bieber und Stephen Baldwin bei einer Premiere

