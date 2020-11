Daniela Katzenberger (34) war schon als Kind eine Wasserratte! Neben Hochglanzfotos in schicken Outfits veröffentlicht die sympathische Kultblondine im Netz auch immer wieder lustige Schnappschüsse. Dafür kramt die Katze zum Beispiel regelmäßig Fotos aus ihrer Kindheit hervor und vergleicht diese mit ihrem heutigen Ich – so auch jetzt. Dani teilte einen alten Schnappschuss von sich in der Badewanne und stellte fest: Sie ist immer immer noch ein großer Bade-Fan!

Auf Instagram veröffentlichte die Autorin die lustige Gegenüberstellung. Auf der einen Seite ist der Reality-TV-Star als Kind zu sehen, wie er ganz aufgeregt in einer Badewanne sitzt. Auf der anderen Seite sieht man die heutige Dani mit Schaum in den Haaren und einem ähnlichen Gesichtsausdruck. "Einmal Wasserratte, immer Wasserratte", schrieb die Mutter zu dem Beitrag. "Die ganze Family, ein Badewasser. War das bei euch auch immer so?", fragte Dani amüsiert in Richtung ihrer Community.

Bei ihr zu Hause stand damals nämlich einmal in der Woche ein großer Waschtag an. Da hätte sie mit all ihren Geschwistern gemeinsam gebadet, erklärte Dani. "Mit dem Wasser hinterher wurde noch das Geschirr gespült und die Wäsche gewaschen", unkte die 34-Jährige weiterhin in ihrem Post.

Getty Images Daniela Katzenber bei einem Fotoshooting für "Daniela Katzenberger - Mit Lucas im Hochzeitsfieber"

Getty Images Daniela Katzenberger bei ihrer Buchpremiere im Jahr 2017

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger, Oktober 2020

