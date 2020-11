Jörn Schlönvoigts (34) straffes Trainingsprogramm zahlt sich aus! Obwohl der Mann von Hanna Schlönvoigt (24) so gut wie jeden Tag für die beliebte Vorabendserie GZSZ vor der Kamera steht – und obendrein auch noch seinen Papa-Pflichten für Töchterchen Delia (2) nachgeht – nimmt er sich dennoch die Zeit, um fleißig für seinen Muskelbody zu trainieren. Und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen: Jetzt präsentierte Jörn erneut voller Stolz sein Sixpack!

Via Instagram veröffentlichte der TV-Schönling einen Urlaubs-Throwback aus Mallorca. Jörn steht auf einer Jacht vor einer malerischen Felsformation und trägt lediglich eine Badehose, die so tief sitzt, dass sie noch gerade so alles Wichtige verdeckt – dafür ist sein durchtrainierter Waschbrettbauch gut zu sehen! Die weiblichen Fans des 34-Jährigen kriegen sich in den Kommentaren gar nicht mehr ein: "Wow... was für ein Anblick! Wo soll man bloß zuerst hinschauen?", schwärmt eine Abonnentin. "Die glückliche Hanna!", beteuert eine weitere.

Apropos Hanna – auch Jörns Gattin zeigt gerne mal, was sie hat! Der größte Fan ihrer sexy Fotos? Ihr Mann! Wie der 34-Jährige vor ein paar Monaten auf Instagram verriet, schießt er einen Großteil davon selbst. Das beruht wohl auf Gegenseitigkeit. Was sagt ihr dazu, dass die beiden sich gerne mal freizügiger im Netz zeigen? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / joern_schloenvoigt Jörn Schlönvoigt, Schauspieler

Instagram / joern_schloenvoigt Jörn Schlönvoigt im Juli 2020

Instagram / hannaweig Hanna Schlönvoigt in Griechenland

