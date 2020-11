Anfang Oktober verkündeten Nico Schwanz (42) und seine Freundin Julia Prokopy (25) ihren Fans überraschende Neuigkeiten: Die beiden werden Eltern! Geplant war dieses Kind zwar nicht, dennoch freuen sich die zwei sehr auf ihren Nachwuchs. Vor allem die Blondine kann es kaum noch erwarten und hält ihre Fans mit regelmäßigen Updates auf dem Laufenden – so wie jetzt: Julia gibt ihren Fans neue Details ihrer Schwangerschaft preis!

In ihrer Instagram-Story plaudert die werdende Mama nun offen aus dem Schwangerschaftsnähkästchen. Aktuell ist die 25-Jährige in der 24. Woche und rutscht am Montag in den siebten Monat. Großartige Wehwehchen hat Julia zurzeit nicht, außer, dass sie nun dauernd müde sei. Das könnte vor allem daran liegen, dass ihr ungeborenes Baby sie wach hält – unter anderem vergangene Nacht erst! "Ich bin zehntausend Mal aufgewacht, weil die Kleine die ganze Zeit nur getreten hat. Sie tritt zwar schon seit Längerem, aber erst seit einer Woche so, dass man es merkt. Ich glaube, ich muss mich erst daran gewöhnen", schildert sie ihre schlaflose Nacht.

Doch nicht nur das hat sich in letzter Zeit während ihrer anderen Umstände getan – auch auf der Waage ist der Zeiger ein wenig nach rechts gesprungen. "Vor der Schwangerschaft habe ich 55 Kilogramm gewogen. Jetzt sind es bestimmt schon 58 oder 59", erzählt sie ihren neugierigen Fans offen.

Jürgen Wunderlich Fotodesign Nico Schwanz und Julia Prokopy

Instagram / julia_prokopy Julia Prokopy, Reality-TV-Star

Instagram / julia_prokopy Julia Prokopy, Reality-TV-Star

