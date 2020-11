Harvey Price (18) kann einfach nicht aufhören zu essen! Katie Price' ältester Sohn leidet an einem Gendefekt, durch den er immerzu hungrig ist. Doch sein Essverhalten hat bereits schlimme Folgen mit sich gebracht – Harvey leidet an schwerem Übergewicht und könnte daher jederzeit einen Herzinfarkt erleiden. Jegliche Maßnahmen Katies (42), Harveys Gewicht zu reduzieren, sind erfolglos – er isst sogar heimlich gefrorene Pizza!

Katie klagt ihr Leid gegenüber The Sun. Offenbar könne sie ihren Sohn kaum stoppen zu essen: "Die Leute fragen mich: 'Warum verbietest du ihm nicht einfach zu essen?' Aber sie verstehen es nicht. Er schlägt auf Dinge ein, wenn du Nein sagst. Er hat bereits mit seinem Kopf Löcher in meine Wand geschlagen", erzählt die Fünffach-Mama. Außerdem finde Harvey immer einen Weg, an Essen zu gelangen: Er würde sogar Pizza aus dem Gefrierfach stehlen und diese dann gefroren verspeisen, gesteht Katie.

Mit allen Mitteln kämpft die Influencerin für die Gesundheit ihres Kindes und versucht Harvey zu motivieren, körperlich aktiv zu werden. "Harvey muss dringend abnehmen, sonst wird er noch sterben! Ich will ihn einfach nicht verlieren", bangt die Britin.

Instagram / katieprice Harvey Price und seine Mutter Katie Price

Instagram / katieprice Katie Price und Harvey Price

Mirrorpix / MEGA Harvey und Katie Price

