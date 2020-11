Britney Spears (38) und ihr Partner Sam Asghari (26) scheinen sich eine kleine Auszeit zu gönnen! Seit einigen Wochen steckt die Sängerin mitten in einem Rechtsstreit mit ihrem Vater Jamie Spears (68) – der Grund: Die Musikerin wünscht sich einen anderen Vormund, der die Kontrolle über ihre Finanzen hat. Jetzt scheint die Künstlerin aber erst mal Abstand von den aktuellen Vorkommnissen vor Gericht gewinnen zu wollen. Britney und ihr Liebster flogen in den Urlaub!

Via Instagram wollte Britney ihren Fans einige Einblicke in ihre Reise auf die hawaiianische Insel Maui nicht vorenthalten. "Fühlte sich an wie ein kleiner Ausflug ins Paradies für eine verfrühte Geburtstagsfeier", schrieb die Blondine zu einer Aufnahme, auf der sie und ihr Freund samt Mundschutz vor einem Privatjet posieren. Immerhin darf die Beauty in rund zwei Wochen tatsächlich ein neues Lebensjahr begrüßen. Wie lange das Duo in der tropischen Gegend unterkommt, ist bisher allerdings nicht bekannt.

Ihre Auszeit und die damit verbundene Zweisamkeit fernab des Alltagsstresses dürften Britney und Sam in vollen Zügen genießen. Nach der Landung teilten die Turteltauben bereits zwei neue Selfies, auf denen sie herumalbern und überglücklich in die Kamera strahlen. Doch nicht nur Britney blüht auf – auch ihre Fans sind über den ungewohnten, aber durchaus ausgelassenen Anblick aus dem Häuschen: "Ich liebe es, dich so glücklich zu sehen!" und "Du siehst so wunderschön und zufrieden aus!" lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare.

Instagram / britneyspears Britney Spears und ihr Partner Sam

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Instagram / britneyspears Bitney Spears und Sam Asghari, November 2020

