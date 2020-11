Oh là là, Frau Meis! Seit dem 16. November ist Sylvie Meis' (42) persönlich designte Dessous-Kollektion beim Discounter-Riesen Aldi deutschlandweit erhältlich. Sowohl Pyjamas als auch Slips, die von der 42-Jährigen kreiert wurden, sind aktuell in den Regalen der Supermarktkette zu finden. Dabei bestechen die Teilchen vor allem durch ihren günstigen Preis: BHs gibt es bereits ab neun Euro! Dass Sylvie selbst einfach umwerfend in ihren Designs aussieht, zeigt sie jetzt mit heißen Aufnahmen...

Auf ihrem Instagram-Account postete die The Masked Singer-Teilnehmerin nun mehrere aufreizende Schnappschüsse, die sie im Backstagebereich ihres Reizwäsche-Shootings gemacht hatte. Sylvie schlüpfte dafür sowohl in ein weißes Set mit feiner Spitze als auch in eine roséfarbene Kombination. Der absolute Hingucker? Sylvies perfekter Body! Denn der durchtrainierte Körper der gebräunten Beauty kommt in der preiswerten Nachtwäsche besonders gut zur Geltung.

Die Abonnenten der Blondine gerieten durch die lasziven Pics regelrecht aus dem Häuschen. "Oh mein Gott! Du bist wie eine Skulptur – ein richtiges Kunstwerk! Einfach atemberaubend", kommentierte ein begeisterter Insta-User. "Jetzt hat's mich doch glatt vom Stuhl gehauen!", witzelte derweil ein anderer. Die meisten ihrer Fans sind jedoch bereits am Rande der Verzweiflung: Die begehrte Kollektion sei in vielen Filialen bereits ausverkauft!

ALDI SÜD Sylvie Meis in ihrer Nachtwäsche-Kollektion von Aldi

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis im November 2020

ALDI SÜD Sylvie Meis in einem Pyjama aus ihrer Aldi-Kollektion

