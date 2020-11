Sylvie Meis (42) tritt in die Fußstapfen von Heidi Klum (47) und Angelina Kirsch (32)! Die berühmten Promidamen boten ihren Fans bereits in der Vergangenheit die Möglichkeit, ihren Stil nachzushoppen – und zwar für wenig Geld. Gemeinsam mit einem Discounter brachten die Fashion-Expertinnen jeweils eine eigene Mode-Linie heraus. Jetzt zieht auch Sylvie nach: Sie bekommt bei Aldi ihre eigene Kollektion!

Wie der Discounter Aldi in einer Pressemitteilung bekannt gibt, wird die Sylvie Meis Kollektion ab dem 16. November exklusiv sowohl bei Aldi Nord als auch bei Aldi Süd erhältlich sein. "Es gibt kein schöneres Gefühl, als sich in seiner Wäsche rundum wohlzufühlen", erklärt die 42-Jährige ihre Motivation, eine eigene Lingerie-Linie in Kooperation mit der Supermarktkette auf den Markt zu bringen. Ihre Teile deutschlandweit zu einem günstigen Preis anbieten zu können, ist für Sylvie dabei auch ein Pluspunkt. Kunden können zwischen Pyjamas, Nachthemden, BHs sowie passenden Slips und Morgenmäntel wählen.

Die Nachtwäsche-Kollektion ist für Sylvie nicht der erste Ausflug ins Geschäft mit heißer Wäsche. Die gebürtige Niederländerin assoziiert man spätestens seit ihrer Kooperation mit dem Unterwäsche-Hersteller Hunkemöller mit sexy Dessous. Vor drei Jahren designte sie außerdem für den Online-Riesen Amazon eine eigene Kollektion.

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis im August 2020

ALDI SÜD Sylvie Meis in einem Pyjama aus ihrer Aldi-Kollektion

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis im Jahr 2020

