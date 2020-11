Überraschende Babynews von Isabel Edvardsson (38)! 2017 wurde die erste Schwangerschaft der Tänzerin bekannt. Damals schwebte sie sogar mit Babykugel übers Let's Dance-Parkett, bis ihr Sohn schließlich im September das Licht der Welt erblickte. Schon bald darf der Dreijährige sich als großer Bruder bezeichnen. Denn Isabel ist wieder schwanger! Die schwedische Beauty und ihr Ehemann Marcus Weiß (46) bekommen ihr zweites gemeinsames Kind.

"Wahnsinn, wenn man ein Wunder in dieser Zeit erleben darf, gerade jetzt... dann ist man mehr als dankbar... diese Glücksgefühle!", schreibt die Blondine vor wenigen Minuten auf Instagram und verkündet damit ihre erneute Schwangerschaft. "Es ist nicht selbstverständlich und wir schätzen es so sehr, was jetzt kommt", fügt Isabel überglücklich hinzu. Auch ihr Bauch sei bereits zu sehen, freut sie sich.

Dass die Babyplanung bei der 38-jährigen und ihrem Mann noch nicht abgeschlossen ist, machte Isabel immer wieder deutlich. Auch gegenüber Promiflash betonte sie vor zwei Jahren: "Ein zweites Kind will ich sehr gerne, ja!" Jetzt ist es also endlich so weit!

Anzeige

ActionPress Isabel Edvardsson in ihrer Hamburger Tanzschule

Anzeige

Instagram / isabel_edvardsson_official Isabel Edvardsson im September 2020

Anzeige

PeterTimm/face to face Isabel Edvardsson im November 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de