Tom Parker (32) gibt endlich Details zu seinem Baby preis! Im Mai verriet der Sänger, dass seine Frau Kelsey nur wenige Monate nach der Geburt ihrer Tochter Aurelia Rose mit ihrem zweiten gemeinsamen Kind schwanger ist. Ende Oktober war es dann soweit und die kleine Familie konnte ihr neues Mitglied willkommen heißen. Einzelheiten wie das Geschlecht oder den Namen des Babys behielten Tom und Kelsey zunächst aber für sich – bis jetzt!

Auf Instagram teilt der The Wanted-Musiker zwei Fotos seines knapp drei Wochen alten Kindes. In der Bildunterschrift schreibt er: "Bodhi Thomas Paris Parker". Tom und Kelsey sind also Eltern eines Sohnes geworden! Wie Letztere im OK!-Interview erklärt, bedeute der erste Vorname des Kleinen Erleuchtung. "Tom wollte den Namen nicht. Ich sagte: 'Tom, mir ist egal, was du sagst – wir haben Bodhi und das wars'", fügt die 30-Jährige hinzu. Auf die Idee, ihren Sohn so zu nennen, sei sie Blondine durch den Film "Point Break" gekommen, in dem Patrick Swayze (✝57) eine gleichnamige Rolle verkörpert.

Das Wort Erleuchtung dürfte für Tom und seine Familie momentan eine besonders große Bedeutung haben, da sie gerade eine ziemlich düstere Zeit durchmachen: Nur wenige Wochen vor Bodhis Geburt wurde Tom ein

Hirntumor diagnostiziert. Doch der 32-Jährige gibt die Hoffnung nicht auf, eines Tages wieder gesund zu werden. "Es wird ein harter Kampf, aber mit der Liebe und Unterstützung aller werden wir ihn gewinnen", schrieb er diesbezüglich auf Instagram.

Getty Images Tom Parker, Musiker

Instagram / tomparkerofficial Kelsey und Tom Parker im August 2020

Instagram / tomparkerofficial Tom Parker mit seiner Tochter Aurelia und seiner Frau Kelsey im Dezember 2019

