Vor wenigen Wochen schockte The Wanted-Mitglied Tom Parker (32) seine Fans weltweit – er leidet an einem Hirntumor, der sich im Endstadium befindet. Davon lässt sich der Sänger aber nicht unterkriegen, er will gegen die tückische Krankheit kämpfen und sie besiegen. Seine Frau Kelsey erwartet das zweite gemeinsame Kind und für seine Kinder und seine Liebste möchte Tom stark sein. Jetzt gibt es auch endlich wieder aufmunternde Schlagzeilen über das tapfere Paar – Kelsey und Tom sollen nämlich wieder Eltern geworden sein.

Sein Bandkollege Max George (32) ist aktuell Teilnehmer der britischen Let's Dance-Version Strictly Come Dancing. Im Rahmen der begleitenden Promo gab er zusammen mit seiner Profi-Tanzpartnerin ein Interview, in dem er den Babysegen seines Kumpels bekannt gab. Auf die Frage nach Toms Wohlbefinden antwortete der Ex von Lindsay Lohan (34): "Ich habe gestern noch mit ihm gesprochen, es geht ihm gut. Kelsey und er haben letzte Woche ihr zweites Kind bekommen." Alle Bandmitglieder sicherten Tom in dieser schweren Zeit ihre Unterstützung zu und so überrascht es nicht, dass die Jungs in regelmäßigem Kontakt stehen.

Bislang gaben weder Tom noch Kelsey selbst die Ankunft von Kind Nummer zwei öffentlich bekannt. Und natürlich gibt es deswegen auch noch keine weiteren Details zu Aurelias Geschwisterchen. Die junge Familie will ihr Glück wohl vorerst noch für sich genießen.

