Kelsey Parker fiel das Dating nach Toms Tod sehr schwer

Kelsey Parker, die Witwe des verstorbenen Sängers Tom Parker (✝33), offenbart, wie schwierig es für sie war, nach dem Tod ihres Mannes wieder jemanden zu daten. In einem Interview in der Sendung "Lorraine" erzählt die zweifache Mutter, dass sie sich nach dem Ableben des The Wanted-Stars im März 2022 sehr einsam fühlte und sich nur schwer vorstellen konnte, wieder einen Partner zu finden. "Ich hätte nie gedacht, dass ich mit 32 Jahren mit zwei Kindern Witwe sein würde", gesteht Kelsey. Obwohl sie noch immer trauert, spricht sie darüber, wie sie wieder zur Liebe gefunden hat.

Kelsey erklärt, dass es ihr anfangs schwergefallen sei, sich auf das Dating einzulassen, weil sie Angst vor der Reaktion der Leute hatte. "Es gibt keinen richtigen oder falschen Weg zu trauern. Wir reden immer über Zeit, wann der richtige Zeitpunkt ist, um weiterzumachen, aber ich denke nicht, dass es einen richtigen Zeitpunkt gibt, und ich musste einfach lernen, damit umzugehen", meint sie. "Ich hatte solche Angst vor der Bewertung der Menschen darüber, dass ich jemanden neuen kennenlernen würde." Sie entschied sich gegen Dating-Apps und traf schließlich ihren neuen Freund Will Lindsay auf natürliche Weise, als sie mit Freundinnen außer Haus war. "Wir waren mit Freunden unterwegs [...], und wir hatten einfach eine Verbindung zueinander", erzählt sie weiter.

Vor wenigen Wochen teilte Kelsey auf Instagram einen ersten Schnappschuss mit ihrem neuen Freund und machte damit ihre Beziehung offiziell. Tatsächlich nehmen ihr die meisten Follower auch nicht übel, dass sie nach Toms Tod wieder die Liebe gefunden hat. Sie betont bei "Lorraine" zusätzlich, wie überwältigend die Unterstützung aus ihrem Umfeld sei. "Die Liebe, die mir entgegengebracht wird, ist so erstaunlich", schwärmt Kelsey.

Instagram / being_kelsey Tom Parker mit seiner Frau und ihrem Kind

Instagram / being_kelsey Kelsey Parker mit ihrem neuen Partner

