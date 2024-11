So reagieren Tom Parkers Eltern auf den Neuen seiner Witwe

Kelsey Parker, die Witwe des verstorbenen Sängers Tom Parker (✝33), hat enthüllt, dass Toms Eltern Noreen und Nigel Parker ihre neue Beziehung zu ihrem Freund Will unterstützen. In einem bewegenden Interview in der ITV-Sendung "Lorraine" sprach die 34-Jährige darüber, wie sie zwei Jahre nach dem Verlust ihres Mannes wieder Liebe gefunden hat. Kelsey und der 27-jährige Baumpfleger Will Lindsay haben sich Anfang des Jahres über gemeinsame Freunde kennengelernt und sind seit einigen Monaten ein Paar. "Ich war einfach mit Freunden unterwegs, wir haben uns getroffen, und das ist wirklich schön. Ich bin so glücklich", erzählte sie.

Kelsey betonte, wie wichtig die Unterstützung ihres Umfelds für sie ist. "Ich habe ein wundervolles Netzwerk, und sogar Toms Eltern unterstützen alles, was ich tue. Sie verstehen, wie schwer es ist", sagte sie im Interview. Sie erklärte, dass Will seinen Vater im Alter von 21 Jahren verloren habe und daher nachvollziehen könne, was sie und ihre Kinder durchmachen. "Es geht darum, wieder Glück zu finden. Freunde und Familie können nur bis zu einem gewissen Punkt helfen. Es ist schön, jemanden zu haben, dem ich mich anvertrauen kann", fügte sie hinzu. An mögliche Kritiker gerichtet, bat Kelsey um mehr Verständnis: "Ein bisschen weniger Urteil und ein bisschen mehr Freundlichkeit wären schön. Niemand hat mein Leben gelebt oder ist in meinen Schuhen gegangen."

Kelsey und Tom Parker heirateten 2018 und haben zwei gemeinsame Kinder, die dreijährige Aurelia und den zweijährigen Bodhi. Tom, bekannt als Mitglied der Band The Wanted, wurde 2020 mit einem inoperablen Hirntumor diagnostiziert und verstarb im März 2022 im Alter von 33 Jahren. Seit seinem Tod hält Kelsey die Erinnerung an ihn lebendig und spricht offen mit ihren Kindern über ihren Vater. "Zu Hause ist Tom immer noch sehr präsent – wir sprechen jeden Tag mit ihm", berichtete sie. Kelsey engagiert sich auch für andere Menschen in Trauer und betont: "Es gibt keinen richtigen oder falschen Weg zu trauern. Ich hätte nie gedacht, mit 32 Jahren verwitwet zu sein und zwei kleine Kinder zu haben."

Instagram / being_kelsey Kelsey Parker mit ihren beiden Kids, Dezember 2023

Instagram / tomparkerofficial Tom Parker im Dezember 2021

