Die Stimmung ist im Keller! In der aktuellen Bachelorette-Folge kam es nicht nur zur Kuss-Premiere – Rosenkavalierin Melissa Damilia (25) hat ihren Auserwählten Ioannis Amanatidis (30) nach einem romantischen Abend sogar über Nacht zu sich eingeladen. Den übrigen Boys in der Villa schlägt diese Tatsache offenbar ziemlich auf den Magen: Beim gemeinsamen Dinner mit Melissa bringen die Jungs kein Wort heraus. Keine Frage: Noch nie waren die Singles nach einem Date der Bachelorette so mies gelaunt, stellen auch die Fans der Kuppelshow fest!

"Puh, die Luft am Tisch kann man ja schneiden", beurteilt ein Zuschauer die gezeigten Szenen via Twitter – und dürfte den Nagel damit auf den Kopf treffen. Alle, Melissa eingeschlossen, wirken total angespannt und ratlos, über was sie sich unterhalten sollen. Ihre Liebesanwärter sind sich einig: Das Übernachtungsdate ist schuld! "Wegen einem Übernachtungsdate zu heulen, ist das Gleiche, wie beim Fußball jedes Mal zu heulen, wenn der Ball ins Aus geht. Gehört einfach dazu", resümiert eine Userin im Netz. Eine weitere scherzt: "Die Typen, die sich bei der Bachelorette wundern, dass es Küsse und Übernachtungsdates gibt, sind wie Mädels bei GNTM, die beim Umstyling heulen."

Ein Nutzer wirft einen Blick auf das männliche Pendant zur Bachelorette – und stellt mit einem Augenzwinkern fest: "Wie die sich anstellen, weil sie jetzt einen Mann geküsst hat und ein Übernachtungsdate hatte. Wow. Der Bachelor hat in der gleichen Zeit schon die Hälfte der Frauen durchprobiert." Findet ihr das Verhalten der Männer auch kindisch? Stimmt in der Umfrage ab!

Alle Episoden von "Die Bachelorette" bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW Melissa und Ioannis bei "Die Bachelorette"

Anzeige

TVNOW Melissa und die Bachelorette-Kandidaten Ioannis, Moritz und Leander

Anzeige

TVNOW Die Bachelorette-Kandidaten in Folge fünf

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de