Melissa (25) macht den Papa-Test! Die einstige Love Island-Kandidatin sucht bei Die Bachelorette erneut im TV nach ihrem Mr. Right und hat ganz genaue Vorstellungen: Der zukünftige Mann an ihrer Seite sollte nicht nur humorvoll sein, sondern offenbar auch ein paar Vaterqualitäten aufweisen. Um herauszufinden, welcher Singleboy ein Händchen für Kinder hat, veranstaltet Melissa eine besondere Challenge. Die Jungs müssen Puppen wickeln und umsorgen. Stellt sich jemand besonders gut an?

"Ich mache einen Überraschungsbesuch in der Villa und habe acht kleine Gäste dabei. Jeder Mann bekommt sein eigenes kleines Puppenbaby und dann will ich mal schauen, wie sie das Ganze meistern", kündigt die Brünette an. Gesagt, getan – der Garten verwandelt sich in ein Babyparadies. Vor allem Küken Leander Sacher (23) scheint beim Windelwechseln vor keine größeren Probleme gestellt zu werden. Er erklärt: "Das ist ja kein schwieriger Prozess, man nimmt die alte Windel ab, nimmt dann ein Reinigungstuch, dann gibt es Babypuder und dann wird die neue Windel angelegt." Auch bei der Hüpfball-Challenge und beim "Wett-Babyflaschen-Trinken" macht er eine gute Figur.

Und tatsächlich: Auch die 25-Jährige scheint von Leanders Vaterqualitäten ziemlich angetan zu sein. "Ich hätte es von Leander am wenigsten erwartet, weil er auch noch so jung ist. Aber er hat das schön gemacht und sich Mühe gegeben und sich auch um das Baby gekümmert", schwärmt sie. Während die anderen Männer die Puppen längst beiseitegelegt haben, stolziert der Aachener noch immer mit dem Baby auf dem Arm durch die Villa. "Ich glaube, der wollte die Babypuppe gar nicht mehr abgeben", witzelt Melissa.

