Danni Büchner (42) möchte hübsch aussehen für ihren neuen Partner! Diese Liebesnews überraschten vor wenigen Tagen: Die Goodbye Deutschland-Bekanntheit ist zwei Jahre nach dem Tod ihres Mannes Jens Büchner (✝49) endlich wieder glücklich vergeben – und zwar an Ex-Promis unter Palmen-Kandidat Ennesto Monté (45). Für diesen möchte die fünffache Mutter natürlich besonders gut aussehen. Deshalb gönnte sie sich jetzt eine Beauty-Behandlung und dachte dabei nur an ihren Liebsten.

"Ich lasse mich gerade ein bisschen aufhübschen von meiner lieben Freundin Daisy", erzählte Danni in ihrer Instagram-Story, während sie auf der Liege eines Beautysalons lag. Nach der Sitzung war die 42-Jährige zwar noch ein bisschen rot im Gesicht – aber bereits superglücklich! Schließlich weiß sie, für wen sie die Behandlung hat machen lassen. "Morgen kann ich es abwaschen und dann seh ich aus wie 25. Ich muss ja jetzt immer frisch aussehen, ihr wisst ja Bescheid, warum", grinste die TV-Auswanderin.

Natürlich wissen ihre Fans Bescheid! Seit ihrem Liebes-Outing macht das Paar keinen Hehl mehr aus seiner gegenseitigen Zuneigung. So postete Danni bereits einen Clip, in dem sie und der 45-Jährige Händchen halten – und Ennesto außerdem einen, in dem zu sehen ist, wie er ihren Namen von einem Herz umrandet in den Sand schreibt.

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, TV-Persönlichkeit

Instagram / ennesto.official Ennesto Monté und Daniela Büchner

Instagram / dannibuechner Ennesto Monté und Daniela Büchner im November 2020

