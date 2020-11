Endlich meldet sich auch Ennesto Monté (45) zu seiner neuen Liebe zu Wort! Am vergangenen Mittwoch war die Überraschung bei den Fans von Daniela Büchner (42) und dem Schlagersänger groß: Aus heiterem Himmel gab die Witwe von Jens Büchner (✝49) bekannt, dass sie seit einiger Zeit mit Ennesto zusammen ist! Aus freundschaftlichen Gefühlen seien am Ende romantische geworden. Der Reality-Star selbst äußerte sich zunächst nicht dazu. Doch jetzt machte Ennesto seiner Danni eine öffentliche und vor allem sandige Liebeserklärung!

In seiner Instagram-Story teilte Ennesto einen kitschigen Clip, in dem er – offenbar an einem Strand auf Mallorca – den Namen seiner Liebsten in den Sand schreibt und diesen mit einem Herz umrandet. Das Video unterlegte der Ex-Promis unter Palmen-Kandidat mit dem vielsagenden Lovesong von Adel Tawils (42) ehemaliger Band Ich + Ich "Du erinnerst mich an Liebe". Wer hätte gedacht, dass Ennesto so eine romantische Ader hat!

Doch damit nicht genug! Der TV-Macho postete außerdem noch eine weitere der seltenen Paar-Aufnahmen der beiden. Damit auch der Letzte versteht, dass er es ernst mit Danni meint, fügte er in einer weiteren Story schriftlich hinzu: "Bad Boy: Ja. Macho: Ja. Wild: Ja. Lustig: Ja. Herz: Ja. Vergeben: Ja!" Was sagt ihr zu Ennestos Liebeserklärung? Stimmt ab.

Instagram / ennesto.official Ennesto Monté und Daniela Büchner auf Mallorca

Deppe, Kenny / ActionPress Ennesto Monté im August 2017

Instagram / dannibuechner Ennesto Monté und Daniela Büchner im November 2020

