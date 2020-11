Diese Begegnung wird Brittany Matthews nicht so schnell vergessen! Die Blondine und der NFL-Profi Patrick Mahomes (25) überraschten ihre Fans erst vor wenigen Wochen mit diesen süßen News: Das Paar erwartet den ersten gemeinsamen Nachwuchs und darf sich auf ein kleines Mädchen freuen. Eigentlich könnten die beiden nicht glücklicher sein, doch Brittany meldete sich gerade mit einer beunruhigenden Nachricht: Sie wurde von einem Obdachlosen angegriffen.

Auf Instagram erzählte die Schwangere von dem Vorfall. "Leute, ich kann nicht einmal darüber sprechen, weil ich so verängstigt war", begann sie die Aufnahme. Sie sei in ihrem Auto mit offenen Fenstern herum gefahren, als sich der Mann ihr immer wieder näherte. Nachdem er sie nicht in Ruhe lassen wollte, kurbelte sie die Scheiben nach oben – und da fing der Albtraum für sie an. "Er fing an, auf mein Auto zu schlagen, auf die Fenster direkt auf der Höhe meiner Hunde", beschrieb sie die Situation.

Offenbar wusste sich Brittany nicht anders zu helfen und traf in ihrer Angst eine gefährliche Entscheidung: "Also raste ich einfach davon und überfuhr sogar eine rote Ampel", gab sie zu. Sie habe dabei nicht mal auf die Straße geachtet, sei aber einfach nur heilfroh, dass niemand zu Schaden gekommen sei.

Instagram / brittanylynne Brittany Matthews im November 2020

Getty Images Brittany Matthews und Patrick Mahomes im Februar 2020

Instagram / brittanylynne Brittany Matthews im Oktober 2020

