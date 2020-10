Erwarten der Footballer Patrick Mahomes (25) und seine Verlobte Brittany Matthews einen Sohnemann oder ein Töchterchen? Ende September sorgte der Sportler für schöne Schlagzeilen. Erst Anfang desselben Monats machte der Quarterback der Blondine einen Heiratsantrag und wenige Wochen danach wurde auch schon bekannt, dass die beiden Eltern werden. Ganz standesgemäß schmiss das Paar dem neuen Erdenbürger eine Gender-Reveal-Party und zeigte dabei: Es wird ein Mädchen!

Am Mittwoch veröffentlichten der NFL-Star und seine Liebste das Video mit der Verkündung auf Instagram. Brittany verriet gleich in den Kommentaren, dass sie sich auf eine Tochter freuen: "Baby Girl!", schrieb sie überglücklich zu dem Clip. Darin ist zu erkennen, dass die beiden ihre engsten Freunde per Videochat dazugeschaltet haben, als sie Konfettikanonen mit pinken Schnipseln abfeuerten. Und auch ihre Hunde hatten auf der Feier eine besondere Rolle: Die Fellnasen liefen mit rosa angemalten Pfoten über einen weißen Catwalk.

Wie stolz die werdende Mama auf ihren schon gut sichtbaren Babybauch ist, zeigte sie vergangene Woche: Als ihr Liebster mit seiner Mannschaft, den Kansas City Chiefs, am Sonntag auf dem Spielfeld stand, postete Brittany mehrere Schnappschüsse ihrer gewachsenen Körpermitte.

Getty Images Patrick Mahomes im Oktober 2020

Getty Images Brittany Matthews und Patrick Mahomes im Februar 2020

Instagram / brittanylynne Brittany Matthews

