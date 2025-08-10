Patrick Mahomes spricht offen über Festnahme seines Vaters

Patrick Mahomes (29) hat erstmals über die schwierigen Umstände gesprochen, die vor dem Super Bowl 2024 sein Leben überschatteten. Nur acht Tage vor dem entscheidenden Spiel wurde sein Vater, Patrick Mahomes Sr., wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet. Diese Nachricht schmerzte den Quarterback der Kansas City Chiefs tief, wie er in der neuen ESPN-Dokuserie "The Kingdom" verriet: "Es hat mich verletzt." Trotz der schwierigen Situation führte Patrick sein Team zu einem Sieg gegen die San Francisco 49ers und sicherte sich in der Verlängerung den Titel mit 25:22.

Nach der Festnahme bekannte sich Patrick Sr. schuldig und verbüßte später im Oktober eine zehntägige Haftstrafe. In der Dokumentation beschrieb der ehemalige Baseballspieler das Ereignis als den "peinlichsten Moment" seines Lebens. Laut Patrick hat der Vorfall seinem Vater jedoch die Augen geöffnet, was dazu führte, dass dieser einen Neuanfang wagte und seitdem keinen Alkohol mehr trinkt. Auch Brittany Mahomes (29), die Ehefrau des Footballstars, äußerte sich in der Serie: "Ich glaube, ihm ist endlich klar geworden, dass er ein Vorbild für seine Kinder und Enkelkinder sein sollte."

Die Familie Mahomes geriet in den letzten Jahren des Öfteren in die Schlagzeilen. Neben den Herausforderungen mit seinem Vater machte auch Patricks jüngerer Bruder Jackson Mahomes im Mai 2023 negative Schlagzeilen, als er wegen schwerer sexueller Nötigung und Körperverletzung verhaftet wurde. Die Anklage wurde jedoch fallen gelassen. Trotz dieser Herausforderungen scheinen Patrick, seine Frau Brittany und ihre drei gemeinsamen Kinder Kraft aus ihrer engen Bindung zu ziehen. Brittany, die das Familienleben über alles stellt, hat in der Vergangenheit betont, wie wichtig eine starke Basis in turbulenten Zeiten ist.

Getty Images Patrick Mahomes, Januar 2025

ActionPress Patrick Mahomes Sr. bei der Verhaftung im Februar 2024

Instagram / brittanylynne Brittany und Patrick Mahomes mit ihren Kindern, Juli 2025