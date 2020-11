Jasmin Herren (41) lässt sich nicht aus der Ruhe bringen! Bei Temptation Island V.I.P. testen die Blondine und ihr Mann Willi Herren (45) momentan ihre Treue – und offenbar auch ihre Geduld. Denn während ihre Mitstreiter die mutmaßlichen Fehltritte ihrer Partner bei den abendlichen Lagerfeuern stets zu Gesicht bekamen, ging Jasmin zuletzt öfter leer aus – und durfte keine Videos von Willi anschauen. Für die Musikerin aber kein Problem: Jasmin lässt sich von der aufgezwungenen Unwissenheit nicht aus der Ruhe bringen!

In der sechsten Episode der Sendung stand für die vergebenen Frauen ein privates Einzel-Lagerfeuer an. Doch obwohl Angela Finger-Erben (40) extra in die Villa der Damen kam, hatte sie für die 41-Jährige keine Neuigkeiten von ihrem Mann parat. "Ich muss dir leider sagen, dass du heute wieder keine Bilder von Willi sehen wirst!", erklärte die Moderatorin. Jasmin reagierte jedoch gelassen: "Ich bin froh, keine Bilder zu sehen.. irgendwie. Ja, das ist schon echt krass. Er wird mich nicht verletzten, ich weiß das in meinem Herzen!", versicherte sie und fügte hinzu: "Ich werde ruhig schlafen!"

Im Interview erklärte Jasmin anschließend, woher ihre Gelassenheit stammt: "Ich bin innerlich total ruhig und ausgeglichen! Ich vertraue!" Und ganz offensichtlich kann sich die Kölnerin auf ihre Intuition und auf ihren Liebsten verlassen – schließlich leistete sich Willi bisher keine Ausrutscher und flirtete mit keiner der Single-Frauen.

TV NOW Giulia, Roxy, Stephie und Jasmin bei "Temptation Island V.I.P."

TVNOW / Frank Fastner Willi und Jasmin Herren bei "Temptation Island V.I.P."

TVNOW Willi Herren und Annabel Anderson bei "Temptation Island V.I.P." 2020

