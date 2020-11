Cheyenne Ochsenknecht (20) könnte derzeit wohl kaum glücklicher sein! Erst vor wenigen Wochen war an die Öffentlichkeit gedrungen: Die Tochter von Schauspieler Uwe Ochsenknecht (64) und ihr Partner erwarten ihr erstes Kind. Bisher kannte nur die werdende Oma Natascha Ochsenknecht (56) das Geschlecht des baldigen Familienmitglieds – inzwischen sind aber auch die zukünftigen Eltern eingeweiht. Und mit diesem Detail ihres Kindes geht für Cheyenne offenbar ein großer Wunsch in Erfüllung!

"Wir wissen, was es wird und haben uns dieses Geschlecht auch tief im Herzen gewünscht", verriet Cheyenne nun in einer Frage-Antwort-Runde via Instagram. Vor ihrer Community möchte die schwangere Beauty das Geheimnis aber noch nicht lüften: So teilte sie beispielsweise vor wenigen Tagen einen süßen Clip, in dem grüne Babyschühchen zu sehen sind – also kein wirklicher Hinweis auf einen weiblichen oder männlichen Wonneproppen.

Doch nicht nur das Geschlecht ihres Kindes ist Cheyenne mittlerweile bekannt. "Tatsächlich haben wir schon einen Namen, aber ich glaube, das kann sich bei der Geburt ganz schnell ändern, je nachdem wie man sich fühlt", erklärte die Blondine im sechsten Monat ihrer Schwangerschaft. Weitere Details behielt die 20-Jährige für sich.

Anzeige

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht, Influencerin

Anzeige

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht, Tochter von Uwe Ochsenknecht

Anzeige

Glaubt ihr, Cheyenne wird das Geschlecht ihres Babys vor der Geburt bekanntgeben? Nein, sie behält es sicherlich für sich. Ja, bestimmt! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de