Cheyenne Ochsenknecht (20) überrascht ihre Fans mit Mega-Neuigkeiten! Seit rund anderthalb Jahren ist die Tochter von Natascha (56) und Uwe Ochsenknecht (64) glücklich vergeben. Wer ihr Freund ist, soll zwar geheim bleiben – dennoch machte das Model bereits mehrfach klar, wie ernst es ihr mit ihm ist. So ist sie im Sommer sogar zu ihm in seine österreichische Heimat gezogen. Am Freitag betonte sie noch, dass sie außerdem so schnell wie möglich Kinder mit ihm bekommen möchte. Jetzt wird klar: Diesen Schritt sind die beiden längst gegangen – Cheyenne ist schwanger!

Das hat die 20-Jährige nun gegenüber Bild am Sonntag bestätigt, nachdem Bilder mit einer deutlichen Wölbung aufgetaucht waren. "Ja, es stimmt. Ich bin bereits im sechsten Monat, es ist ein absolutes Wunschkind", plauderte Cheyenne aus. Eine der spannendsten Fragen ist jetzt natürlich: Wird es ein Junge oder ein Mädchen? Doch das wollen die beiden noch für sich behalten.

Bisher wussten noch nicht viele von Cheyennes anderen Umständen. Eine der Ersten waren natürlich Papa Uwe und Mama Natascha. Die zwei hatten jeweils einen Umschlag mit einem Test und einem Strampler geschenkt bekommen. "Beide freuten sich sehr und hatten Tränen in den Augen", erzählte Cheyenne weiter. Seid ihr sehr überrascht von den Baby-News? Stimmt ab!

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht (r.) mit ihrem Freund

Instagram / nataschaochsenknecht Jimi Blue, Natascha, Cheyenne und Wilson Gonzalez Ochsenknecht

Wenzel, Georg Cheyenne und Natascha Ochsenknecht

