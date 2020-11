Hat Alle meine Frauen-Star Kody Brown etwa eine seiner vier Ehefrauen verloren? Seit Längerem spekulieren die Zuschauer darüber, ob Christine Ruth Brown (48) den polygamen Familienvater verlassen habe. In letzter Zeit sah man die beiden nicht mehr zusammen auf Social Media, und sie hat darüber hinaus eine ordentliche Menge an Gewicht verloren. Jetzt gab die Blondine aber auf Social Media endlich ein Zeichen, wie es um ihre Beziehung zu dem polygamen Familienoberhaupt steht.

Auf Instagram veröffentlichte die Sechsfach-Mama nun ein Bild von selbst gebackenen Hörnchen. Bei einigen der Backwaren wurde der Deckel runtergegessen. "Ernsthaft, Kody! Iss das ganze Hörnchen und nicht nur den oberen Teil. Bist du zehn?", kommentierte Christine im dazugehörigen Bildbeitrag. Scheint so, als hätten die beiden ein bisschen Zweisamkeit miteinander gehabt.

In der Kommentarspalte fällt vor allem ein Beitrag direkt auf. Eine andere Ehefrau von Kody hatte dem Foto etwas hinzuzufügen. Janelle Brown (51) schrieb unter dem Post: "Haha, aber die Deckel deiner Hörnchen sind einfach das Beste, so butterig." Den Fans gefällt es sehr, dass sich die polygamen Familienmitglieder so nahestehen.

Instagram / christine_brownsw Backwaren von Christine Ruth Brown

Instagram / kodywinnbrown Cast-Mitglieder von "Sister Wives"

Instagram / christine_brownsw Christine Ruth Brown, "Sister Wives"-Darstellerin

