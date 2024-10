So schmerzhaft verlief für Meri Brown die Trennung von Kody

Meri Brown (53) hat nun auch kirchlich ihre Ehe mit Kody Brown (55) beendet. In einem kürzlich veröffentlichten Clip von Today aus der Folge von Alle meine Frauen, die am 13. Oktober ausgestrahlt wird, enthüllt der Reality-TV-Star, dass sie einen weiteren Schritt unternommen habe, um ihre Ehe auch kirchlich zu beenden. Denn vor dem US-amerikanischen Gesetz sind die beiden schon seit 2014 geschieden. Dazu reiste Meri nach Utah, um sich mit den Führern ihrer Kirche, der Apostolic United Brethren, zu treffen. Diese erteilten ihr die sogenannte "Freigabe", was in ihrer Kirche einer Scheidung entspricht.

Meri berichtete, dass sie Kody zuvor eine Nachricht geschrieben hatte, um ihn darüber zu informieren, dass sie den Prozess begonnen habe und er innerhalb von zwei Wochen Rückmeldung geben könne, falls er etwas dazu beitragen wolle. Doch Kody antwortete nicht auf ihre Nachricht. Vor der Kamera gestand Meri: "Es war ein sehr hartes Gespräch, hart im Sinne von herzzerreißend, denn das ist nicht das, was ich tun wollte. Das war nicht das, was ich wollte, als ich Kody heiratete." Für sie sei die Heirat für die Ewigkeit bestimmt gewesen.

Vor dem US-amerikanischen Gesetz waren Meri und Kody schon seit 2014 offiziell auf dem Papier geschieden. Doch dies war aus anderen Gründen geschehen. Da Polygamie in den Vereinigten Staaten verboten ist, konnte Kody nicht auch noch Robyn Brown (46) heiraten. Diesen Schritt mussten die beiden jedoch gehen, damit er die drei älteren Kinder seiner neuen Frau adoptieren konnte. Doch ihre innere Verbindung zueinander und ihre Beziehung seien zu dem Zeitpunkt noch vollkommen intakt gewesen. Seit fast zehn Jahren habe sie sich jedoch in einer Art Schwebezustand befunden. So führt sie weiter aus: "Ich möchte nicht für ewig an Kody gebunden sein, wenn er mich gar nicht mehr will." Kody erklärte, dass der angerichtete Schaden so schlimm sei, dass eine Versöhnung ausgeschlossen ist. Er lasse Meri ziehen und ihr Ding machen.

ActionPress Kody Brown, 2013

Instagram / therealmeribrown Meri und Kody Brown

