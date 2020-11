Dieses Erlebnis hat bei Michael Ladelle tiefe Wunden hinterlassen! Der 39-Jährige sucht bei Prince Charming aktuell nach der großen Liebe und wünscht sich, die letzte Krawatte von Alexander Schäfer einheimsen zu können. In der Vergangenheit hatte er es an der Männerfront wohl nicht immer gerade leicht. Er verrät: Vor einiger Zeit hatte er aufgrund seiner Penisgröße eine bittere Abfuhr erhalten.

"Das Klischee, dass alle schwarzen Männer Penisse haben wie Pferde – das ist einfach nicht so", meint der Schweizer im Einzelinterview in Folge fünf. Er sei es leid, mit dieser Erwartungshaltung von Beginn an abgestempelt zu werden. Eine Situation macht Michael in dieser Hinsicht ganz besonders zu schaffen: "Mein schlimmstes Erlebnis war im Darkroom. Der Typ und ich hatten uns draußen gesehen, der hatte auch schon seine Fantasien im Kopf, die wurden so nicht erfüllt. Er hat mich stehenlassen, und das ist eine Form der Ablehnung, die ist sehr, sehr schmerzhaft."

Kein Wunder, dass der Tennisfan deshalb besonders allergisch auf einen Penis-Diss von Konkurrent Andrea Delcuor reagiert. Der hatte kurz zuvor über die Größe von Michaels bestem Stück gewitzelt. "Das sind 4 cl genau so wie dein Schwanz, 4 cl", meinte er und verglich den Penis mit einem Schnapsglas.

Alle neuen Folgen von "Prince Charming" immer montags auf TVNOW.

Anzeige

TVNOW "Prince Charming"-Kandidat Michael Ladelle

Anzeige

TV NOW "Prince Charming"-Kandidat Michael

Anzeige

TVNOW "Prince Charming"-Kandidat Andrea

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de