Wie kommt Anne Wünsche (29) als Single-Lady so zurecht? Bei der ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin lief es in letzter Zeit in Sachen Liebe nicht gerade rund: Nach dem Liebes-Aus mit ihrem Partner Karim ging auch die kurz darauffolgende Beziehung zu SixxPaxx-Stripper Ruben Rodriguez in die Brüche. Mit Promiflash sprach Anne nun über die aktuelle Situation und wie es ihr dabei ergeht, den Alltag nun alleine meistern zu müssen!

"Ich bin ein Mensch, der nicht gerne alleine ist", verriet Anne gegenüber Promiflash. Stattdessen habe die zweifache Mutter grundsätzlich gerne jemanden um sich. Eine Beziehung würde die Blondine dem Singleleben daher ganz klar vorziehen. "Ich würde mir schon wünschen, dass es bald wieder kribbelt und dass ich mit diesem Menschen ganz, ganz lange zusammenbleibe und auch eine schöne Zukunft planen kann", erklärte sie. Bleibt also abzuwarten, wann sich die 29-Jährige wieder neu verlieben wird.

Auch wenn sich Anne derzeit nach der Nähe zu einem Menschen sehnt, kommt eine Liebes-Reunion mit Ruben offenbar nicht infrage. "Ich schließe ein Comeback aus [...]. Vielleicht wird daraus eine gute Freundschaft, das würde ich mir wünschen", erläuterte die Beauty. Für eine Beziehung würden die Gefühle allerdings nicht mehr ausreichen.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im September 2020

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, September 2020

