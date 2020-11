Bei der anstehenden Hochzeit von Oliver Sanne (34) und Jil Rock wird wohl nicht nur das Brautkleid in hellem Weiß erstrahlen! Erst Ende September sorgte der Ex-Bachelor beim großen Sat.1-Promiboxen für eine ordentliche Überraschung: Nachdem der Fitness-Experte im Duell gegen Love Island-Star Yasin als Sieger hervorgegangen war, machte er live im Fernsehen seiner Jil einen Antrag. Auch wenn die Planung aufgrund der aktuellen Lage ein wenig ins Stocken geraten ist, gönnten sich die beiden gerade zumindest schon mal eine optische Optimierung für den großen Tag: Oli und Jil verpassen sich ein sogenanntes "Wedding-Smile"!

Ein strahlendes Lächeln scheint für Oli und Jil ein wichtiges Detail zu sein, wenn sie bald gemeinsam vor den Traualtar treten werden. Dafür besuchte das Pärchen gerade eine Zahnklinik in Essen, um sich dort einer Schönheitsbehandlung zu unterziehen. Was das Strahlen ihrer Beißerchen angeht, scheinen sie sich nämlich nicht auf ein DIY-Set für zu Hause verlassen zu wollen. In der diPura Zahnklinik wurde ihnen nach einer vorangehenden Zahnreinigung also ein "Wedding-Smile" für rund 500 Euro verpasst.

Vom Bleaching-Ergebnis sind die beiden anschließend mega-begeistert, wie Oli gegenüber Promiflash erklärt: "Als regelmäßiger Kaffeetrinker sind bei mir Verfärbungen ganz normal. Das neue Weiß meiner Zähne sieht sehr natürlich aus – genau so habe ich es mir vorgestellt." Und auch Jil haut das Resultat von den Socken. "Der Vorher-Nachher-Effekt ist echt beeindruckend", stellt sie klar. Wann genau es für die Turteltauben in Sachen Hochzeit ernst wird, verrieten sie aber noch nicht.

diPura Zahnklinik Oliver Sanne beim Zähnebleachen

diPura Zahnklinik Jil Rock beim Zähnebleachen

Instagram / oliversanne.coaching Jil Rock und Oliver Sanne im Oktober 2020

