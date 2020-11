Nur noch rund zehn Wochen Schwangerschaft liegen vor der Unter uns-Schauspielerin Joy Lee Juana Abiola-Müller (29) – dann darf sie ihr drittes Kind in die Arme schließen, es wird wieder ein Junge. Vorher erfreut sie ihre Follower im Netz allerdings regelmäßig mit Schwangerschaftsupdates und zeigt mit Vorliebe, wie schnell ihr Bauch gewachsen ist. In dieser Woche durften die Fans erneut einen Blick auf ihre Körpermitte werfen – dieses Mal ganz natürlich und textilfrei!

"Bis auf mein Gehirn funktioniert bei mir alles ganz gut gerade.... fühle mich sehr schön schwanger", kommentierte sie den neuen Schnappschuss auf ihrem Instagram-Account. Darauf schaut die gebürtige Berlinerin so gut wie ungeschminkt direkt in die Kamera. Dass sie sich so ungefiltert auf Social Media zeigt, scheint auch einen besonderen Grund zu haben, denn: "Das erste Mal hab ich echt das Gefühl, dieses Strahlen zu haben, was immer alle behaupten an einem zu sehen, wenn man ein Baby im Bauch hat", stellte Joy schließlich stolz fest.

Nicht immer hat sich Joy in den vergangenen Wochen derart wohlgefühlt – die Schwangerschaft verursachte bei ihr nämlich auch Lücken im Gedächtnis! "Habe heute einen absoluten Höhepunkt meiner geistigen Verwirrung", schrieb die bald dreifache Mutter erst kürzlich im Netz.

Instagram / joyistmeinname Joy Lee Juana Abiola-Müller im November 2020

Instagram / joyistmeinname Joy Lee Juana Abiola-Müller im November 2020

Instagram / joyistmeinname Patrick Müller, Joy Lee Juana Abiola-Müller und Tochter Loki im Oktober 2020

